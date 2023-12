Sarri a DAZN: «Abbiamo pagato un errore e mezzo. La nostra dimensione? A metà tra lo scorso anno e la classifica attuale»

Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, ha parlato nell’immediato post-partita della gara persa contro l’Inter: le dichiarazioni

Intervenuto a DAZN dopo Lazio-Inter, Maurizio Sarri ha dichiarato:

«La partita della Lazio è stata buona fino al secondo gol dell’Inter, poi la seconda rete ci ha tagliato le gambe. Abbiamo giocato alla pari per 65 minuti e abbiamo pagato un errore e mezzo. Il pubblico credo ci fischi per le prestazioni passate, non per stasera e li capisco. Ma la gara di oggi può essere una buona base di partenza per il futuro. La palla va giocata dove vedo e non dove mi indicano. Quello è un errore. Il fatto che giochiamo sempre uguale è un luogo comune. La verità è che creiamo tanto ma facciamo fatica a trasformarle in gol. Lo scorso anno eravamo primi tra occasioni e gol fatti, quest’anno siamo sedicesimi. Nel palleggio stasera abbiamo gettato delle buone basi, siamo stati più veloci. Bene a destra, meno bene a sinistra. Dobbiamo migliorare la conclusione dal limite dell’area e il rendimento in area. Difficile trovare una risposta precisa ma gli attaccanti lo scorso anno hanno segnato meno dello scorso anno pur con gli stessi palloni a disposizione. Creiamo qualche occasione in meno, probabilmente non abbiamo mai avuto tutti gli attaccanti in grande condizione. Speriamo di migliorare migliorando il palleggio. La nostra reale dimensione è una via di mezzo tra lo scorso anno e quello che stiamo facendo quest’anno. Nell’analisi sono stato lucido solo io, lo scorso anno siamo arrivati secondo approfondimento del rendimento delle altre. Come non penso che sia quella attuale la dimensione giusta. Bisogna prendere quello di buono che abbiamo fatto e analizzare gli errori fatti, anche nel secondo gol. Quando giochi contro queste squadre con un errore e mezzo puoi prendere due gol».