Mattei sui biancocelesti: «Il mercato lo imposta il direttore sportivo poi tutto da Lotito. Su Tare…»

Mattei dice la sua sulla Lazio, stagione finita? Le parole sul futuro dei biancocelesti, sul calciomercato e su alcuni problemi della rosa capitolina

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, il giornalista Stefano Mattei ha parlato senza filtri della situazione attuale della Lazio in vista della sfida contro il Genoa. Mattei, noto per la sua schiettezza, ha esaminato la stagione dei biancocelesti e non ha risparmiato critiche, esprimendo scetticismo sulle ambizioni future del club.

Mattei ha dichiarato: «Quella di stasera è una gara in cui devi ‘tirare a campare’, ormai il campionato della Lazio è finito e si deve pensare solo alla Coppa Italia. Forse qualcuno a Formello dovrebbe farsi qualche domanda ma non se la farà, darà sempre la colpa agli altri. Anche un pari sarà importante per non dare punti al Genoa che è dietro in classifica.» La sua affermazione sottolinea una visione piuttosto pessimistica riguardo agli obiettivi stagionali della Lazio, con l’accento sul fatto che la stagione di Serie A è ormai compromessa e che l’unico obiettivo rimasto è la Coppa Italia.

Mattei sul mercato della Lazio: le scelte di Fabiani e Lotito

Riguardo al mercato, Mattei ha commentato la gestione delle trattative e la strategia del club. «La Lazio è da 8°-12° posto, lo dico da inizio stagione. Il commento finale sarà che la colpa è di tutti, tranne che della società.» Secondo il giornalista, il mercato biancoceleste non è stato all’altezza delle aspettative, con molte mancate operazioni in entrata, tra cui un terzino sinistro, una mezzala destra e un centravanti. Mattei ha proseguito: «Fino ad ora Fabiani, di 10 acquisti, potrebbe aver azzeccato solo Provstgaard, come possiamo essere fiduciosi su chi è stato preso ora?».

Il giornalista ha anche criticato il ruolo del direttore sportivo Igli Tare, chiarendo che le difficoltà nel mercato non dipendono solo dalle sue decisioni, ma dal fatto che Lotito, presidente della Lazio, ha l’ultima parola, specialmente per motivi economici.

«Il mercato lo imposta il direttore sportivo ma per una questione economica dipende poi tutto da Lotito, per questo non credo alla possibilità di vedere Frattesi alla Lazio.»

Infine, Mattei ha analizzato le critiche a Igli Tare, sottolineando che sebbene le sue scelte siano state messe sotto la lente d’ingrandimento, non dipende solo da lui la gestione del mercato: «Le critiche a Tare non sono mancate ma ci siamo poi resi conto che non dipendeva tutto da lui il mercato; l’ultima parola è del presidente che non decide sulla base delle qualità tecniche dei giocatori ma sulla base dei soldi.».

Il futuro della Lazio sembra quindi intricato, con un mercato che non ha soddisfatto appieno le aspettative e con l’incertezza sul prossimo passo da compiere, sia sul campo che fuori. La squadra deve ora concentrarsi sull’ultimo obiettivo rimasto: la Coppa Italia.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Lazio, interesse per Schjelderup del Benfica! L’indiscrezione