Mattei: «Spaccatura con il club sempre più evidente. Uno stadio senza tifosi rischia la morte!» – Lazio News 24

Dalla spaccatura tra i tifosi e Lotito fino alla trasferta di Torino contro la Juventus: sono diverse le tematiche affrontate da Stefano Mattei a Radiosei

Nonostante l’eccellente avvio di stagione e il primato in classifica, in casa Lazio si respira un’aria di profonda spaccatura. Il rapporto tra la presidenza guidata da Claudio Lotito e la tifoseria biancoceleste continua infatti a essere contrassegnato da incomprensioni e silenzi. Durante un intervento ai microfoni di Radiosei, il giornalista Stefano Mattei ha tracciato un quadro lucido sulla frattura che sta attraversando il club capitolino, ponendo contemporaneamente l’accento sul prossimo big match di campionato in cui la formazione allenata da Gennaro Gattuso affronterà la Juventus.

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Tensione Lazio-tifosi e la frattura insanabile con la presidenza

L’analisi di Mattei parte proprio dalla distanza sempre più marcata tra i sostenitori e i vertici societari, un solco che sembra allargarsi giorno dopo giorno anziché colmarsi:

«Le spaccature tra la dirigenza e i sostenitori si stanno allargando anziché colmarsi. Chi dovrebbe comprendere il momento e la sofferenza del popolo laziale, che soffre nel non andare allo stadio ben più di chi decide di esserci, non fa alcun passo indietro. Purtroppo il presidente Claudio Lotito non sembra intenzionato a chiedere scusa o a tendere la mano per avviare quel confronto che in questi anni è sempre mancato. Questo atteggiamento si è inasprito nell’ultimo periodo e rappresenta un pessimo presagio per il futuro. Oggi la Lazio occupa il primo posto in classifica e si contano appena 10mila presenze sugli spalti: cosa accadrà quando la squadra non sarà più in vetta? Quanti tifosi resteranno sugli spalti? Uno stadio privo della sua gente muore».

Tensione Lazio-tifosi e il peso delle assenze allo stadio Olimpico

I numeri relativi all’affluenza casalinga mettono in luce un paradosso evidente: il primato sul campo non basta a riempire le gradinate. Il vuoto sugli spalti rischia di spegnere l’entusiasmo di un gruppo guidato con energia da Gattuso, creando una situazione di vuoto attorno alla squadra che rischia di pesare a lungo termine.

Tensione Lazio-tifosi e la sfida con la Juventus come banco di prova

Accanto all’amarezza per le questioni ambientali, il giornalista si è concentrato sulle prospettive sportive dei biancocelesti, individuando nel match contro i bianconeri di Torino una cartina di tornasole fondamentale per capire il valore reale della rosa.

«Il confronto con la Juventus rappresenta un vero e proprio test per valutare se la Lazio possa davvero competere ad alti livelli, persino contro una società allestita con risorse finanziarie decisamente superiori. Uscire indenni dalla trasferta di Torino, anche conquistando un solo punto, sarebbe un segnale cruciale, considerato un calendario successivo con tre impegni ampiamente alla portata. Sarà l’occasione per decifrare la reale identità di questa squadra, al di là del punteggio finale, misurando la sua effettiva tenuta contro le grandi del torneo», ha dichiarato.