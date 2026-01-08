Marusic Lazio, trovato finalmente l’accordo per il rinnovo? Tutti i dettagli sul futuro del montenegrino

Marusic Lazio, trovata l’intesa per il rinnovo, che lo legherà al club biancoceleste fino al 2029. Il terzino montenegrino si conferma un pilastro

La Lazio ha raggiunto un accordo con Adam Marušić per il rinnovo del contratto, che sarà valido fino al 2029. Il terzino destro montenegrino, arrivato nel 2017 dal Kortrijk per circa 7 milioni di euro, ha rappresentato uno dei principali punti di riferimento della squadra nelle ultime stagioni, sia in difesa che sulla fascia. La sua versatilità lo ha reso indispensabile per il tecnico Maurizio Sarri, che può contare su un giocatore capace di agire anche come esterno alto.

Marušić, classe 1992, ha iniziato la sua carriera professionistica nel Voždovac, club serbo, per poi passare al Kortrijk e successivamente all’Ostenda in Belgio, dove ha messo in luce le sue doti fisiche, aerobiche e di velocità. Il suo trasferimento alla Lazio nel 2017 ha segnato una tappa fondamentale della sua carriera, con la conquista di diversi trofei, tra cui la Supercoppa Italiana e la Coppa Italia.

Marušić è noto per la sua velocità, la capacità di corsa e la resistenza, qualità che lo rendono un giocatore perfetto per il sistema di gioco di Sarri. Impiegato principalmente come terzino destro, ha anche ricoperto il ruolo di esterno alto durante il suo periodo all’Ostenda, dove ha potuto esprimere a pieno la sua versatilità.

Dalla sua firma con la Lazio nel 2017, Marušić ha giocato un ruolo chiave nel sistema difensivo della squadra, disputando un totale di oltre 150 partite ufficiali. Nel 2025 ha raggiunto la presenza numero 300 con la maglia biancoceleste, una testimonianza del suo impegno costante e della sua importanza per il club.

Il rinnovo di Marušić fino al 2029 conferma il desiderio della Lazio di continuare a costruire una squadra solida e competitiva per il futuro, con un elemento di esperienza e affidabilità come il montenegrino al centro del progetto. La conferma di Marušić si inserisce in una strategia di rafforzamento che guarda alla continuità e alla crescita del gruppo.

