 Marusic Lazio, oggi è il compleanno del calciatore biancoceleste: gli auguri della società - VIDEO
Connect with us

News

Marusic Lazio, oggi è il compleanno del calciatore biancoceleste: gli auguri della società - VIDEO

News

Rivali Lazio, aspettando il match di domenica l'Atalanta festeggia questa cosa. Il punto

News

Lazio, serve una scossa per mettere un nuovo punto di partenza! Sentite cosa ha detto quell'opinionista

News

Calciomercato Lazio, molte squadre estere interessate a Gila. La situazione attuale

Lazio Women News

Lazio Women Juventus: ecco dove vedere la sfida in tv e streaming

News

Marusic Lazio, oggi è il compleanno del calciatore biancoceleste: gli auguri della società – VIDEO

Lazio news 24

Published

2 ore ago

on

By

Image Photo831993
Ci Lecce 21/12/2024 - campionato di calcio serie A / Lecce-Lazio / foto Carmelo Imbesi//Image Sport nella foto: Adam Marusic

Marusic Lazio, il giocatore festeggia 33 anni: la Lazio omaggia il suo esterno con un video speciale – VIDEO

Adam Marušić compie oggi 33 anni. Per celebrare il compleanno del laterale montenegrino, la Lazio ha voluto rendergli omaggio sui propri canali social con una speciale compilation che raccoglie tutte le reti realizzate in maglia biancoceleste.

COMUNICATO – “Adam Marusic, difensore biancoceleste, oggi spegne 33 candeline. Dal Presidente, dalla Società, dallo staff e da tutti i tifosi, i più sentiti auguri di buon compleanno“.

LEGGI ANCHE – Lazio Women Juventus: ecco dove vedere la sfida in tv e streaming

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.