Marusic Lazio, oggi è il compleanno del calciatore biancoceleste: gli auguri della società – VIDEO
Adam Marušić compie oggi 33 anni. Per celebrare il compleanno del laterale montenegrino, la Lazio ha voluto rendergli omaggio sui propri canali social con una speciale compilation che raccoglie tutte le reti realizzate in maglia biancoceleste.
COMUNICATO – “Adam Marusic, difensore biancoceleste, oggi spegne 33 candeline. Dal Presidente, dalla Società, dallo staff e da tutti i tifosi, i più sentiti auguri di buon compleanno“.
