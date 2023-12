Martusciello a DAZN: «Ci teniamo stretti questi tre punti. A fine anno tireremo le somme»

Martusciello, vice di Maurizio Sarri, ha commentato la vittoria della Lazio sul Cagliari nell’immediato post-partita: le dichiarazioni

Intervenuto a DAZN dopo Lazio-Cagliari, Martusciello, vice di Sarri, ha dichiarato:

«Abbiamo vinto una partita molto complicata nonostante la superiorità numerica e il vantaggio immediato. In un campionato ci sono questo tipo di gare anche perchè venivamo da una partita tosta col Celtic. Siamo contenti per il risultato, meno per la prestazione. Ma ci teniamo belli stretti questa vittoria. Luis è da valutare, vediamo nelle prossime 24-48 ore. Per il momento non c’è nulla di concreto. Isaksen? Rispetto a due mesi fa decisamente meglio. Sta capendo l’italiano e i momenti da fare nella fase di non possesso. Ha qualità individuali, sereno nelle giocate e di personalità. Cresciuto molto, ci darà ulteriori soddisfazioni: è un ottimo profilo. Secondo me si fa un pò di confusione. Lo scorso anno era un altro campionato ed eravamo diversi anche noi. Quest’anno è un’altra storia. I ragazzi stanno cercando di superare le difficoltà, ogni anno è diverso. Dovremo essere bravi noi ad incanalare la stagione sui binari giusti. Si vincono anche determinate partite 1-0, va benissimo. L’obiettivo è di vincere tutte le partite, ma ci sono anche gli avversari. Provedel oggi è stato bravissimo, a fine anno si tireranno le somme».