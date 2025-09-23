Martusciello: «Avrei sconsigliato l’Arabia a Milinkovic. Ma lui è andato sapendo che sarebbe tornato». Le parole dell’allenatore

Giovanni Martusciello, ex vice di Sarri ed allenatore ad interim della Lazio, ha parlato a Tuttosport di Milinkovic-Savic, finito nel mirino della Juventus.

Milinkovic-Savic è tornato nel mirino juventino. Lei lo ha allenato alla Lazio.

«Sergio (è il suo soprannome, ndr) è un ragazzo a posto, perbene. Vede calcio. Ha attitudini offensive ma non disdegna quelle difensive. E ha una struttura imponente, con una qualità unica: quando meno te lo aspetti, cerca di tirare fuori qualcosa per la squadra».

Insomma, un trascinatore.

«Guardi i numeri: gol e assist sono roba seria. Viene da un po’ di stagioni in un campionato che non conosco. Ma il ragazzo è integro, sano. Intelligente, soprattutto. Ha equilibrio mentale e saprebbe sopportare la pressione della Juve».

Gli consiglierebbe di tornare in Europa? Ha 30 anni, in fondo.

«Avessi avuto il modo, o l’occasione, gli avrei sconsigliato di andare in Arabia. Ma sono condizioni talmente intime che uno fa fatica a entrarci. Comunque ha spessore e capacità, grande motivazione. Ha fatto questo passo con la consapevolezza che sarebbe tornato successivamente in Europa».

Come s’incastrerebbe nel centrocampo della Juventus?

«Può fare il mediano. Può giocare nei due sulla trequarti. Sa usare lo spazio come meglio crede. Può fare ciò che vuole, davvero».