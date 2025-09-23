 Martusciello: «Avrei sconsigliato l'Arabia a Milinkovic. Ma lui è andato sapendo che sarebbe tornato»
Martusciello: «Avrei sconsigliato l'Arabia a Milinkovic. Ma lui è andato sapendo che sarebbe tornato»

Fabiani fa chiarezza sul caso Nuno Tavares: «Nessuna multa, ecco cosa è successo davvero»

Lotito rimarca: «Ecco perché presi la Lazio. Mi sento responsabile di una grande comunità»

Lazio, Abbate: «Rovella si opererà al 100%. Tavares? A me l'atteggiamento di Zaccagni non è piaciuto. Tavares è andato via dallo stadio a fine partita ma...»

Italia, Gravina: «Questa nuova spinta, questo ritrovare un clima più sereno attorno alla squadra, ha aiutato»

Martusciello: «Avrei sconsigliato l’Arabia a Milinkovic. Ma lui è andato sapendo che sarebbe tornato»

41 minuti ago

Martusciello
Db Reggio Emilia 21/10/2023 - campionato di calcio serie A / Sassuolo-Lazio / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: Giovanni Martusciello

Martusciello: «Avrei sconsigliato l’Arabia a Milinkovic. Ma lui è andato sapendo che sarebbe tornato». Le parole dell’allenatore

Giovanni Martusciello, ex vice di Sarri ed allenatore ad interim della Lazio, ha parlato a Tuttosport di Milinkovic-Savic, finito nel mirino della Juventus.

Milinkovic-Savic è tornato nel mirino juventino. Lei lo ha allenato alla Lazio. 
«Sergio (è il suo soprannome, ndr) è un ragazzo a posto, perbene. Vede calcio. Ha attitudini offensive ma non disdegna quelle difensive. E ha una struttura imponente, con una qualità unica: quando meno te lo aspetti, cerca di tirare fuori qualcosa per la squadra».  
Insomma, un trascinatore.  
«Guardi i numeri: gol e assist sono roba seria. Viene da un po’ di stagioni in un campionato che non conosco. Ma il ragazzo è integro, sano. Intelligente, soprattutto. Ha equilibrio mentale e saprebbe sopportare la pressione della Juve». 
Gli consiglierebbe di tornare in Europa? Ha 30 anni, in fondo.  
«Avessi avuto il modo, o l’occasione, gli avrei sconsigliato di andare in Arabia. Ma sono condizioni talmente intime che uno fa fatica a entrarci. Comunque ha spessore e capacità, grande motivazione. Ha fatto questo passo con la consapevolezza che sarebbe tornato successivamente in Europa». 
Come s’incastrerebbe nel centrocampo della Juventus? 
«Può fare il mediano. Può giocare nei due sulla trequarti. Sa usare lo spazio come meglio crede. Può fare ciò che vuole, davvero».

