Marino: «Lazio-Napoli? I biancocelesti fanno fatica in difesa per questo motivo». Le parole del doppio ex

Lazio e Napoli è in programma il 28 gennaio alle ore 18.00 presso lo Stadio Olimpico di Roma, ai microfoni di Radio CRC è intervenuto il doppio ex Raimondo Marino per commentare la situazione delle due squadre e dei due tecnici.

PAROLE– «Lazio-Napoli? Secondo me Mazzarri proverà lo stesso modulo. La Lazio fa fatica in difesa per la mentalità di Sarri incentrata sul possesso palla. Le statistiche che contano sono sulle conclusioni, non sul possesso palla. Tra Lazio e Napoli sta meglio il Napoli ».

ALLENATORI– «Sarri lo vedo molto demotivato, molto triste. Soprattutto quando subisce qualche gol non lo vedo più quello di una volta. Però devi viverle le situazioni per capire perché non fa più come prima. Non riprenderei Sarri al Napoli perché ci vuole gente nuova nell’ambiente napoletano. Mazzarri non è nuovo, ma sta facendo un buon lavoro».