Maresca, arriva l’annuncio sul fuorigioco: le sue parole

Fabio Maresca, noto arbitro di Serie A, ha parlato della possibile introduzione di una nuova regola per il fuorigioco

Intervistato da Il Mattino, Fabio Maresca, arbitro di Serie A, ha parlato così del fuorigioco e di una possibile novità:

«Si sta sperimentando l’ipotesi che un giocatore possa essere considerato in gioco se una sola parte del corpo è in linea con il penultimo difensore. Questo cambierebbe radicalmente tutto, lo stile del gioco, il modo di attaccare e di difendere. Nei tornei Under 18 si sta già sperimentando. Secondo me si va in questa direzione. Proprio perché l’obiettivo è rendere le partite più spettacolari, con un numero maggiore di reti».