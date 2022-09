Marcos Antonio, buona la prima: «Gioca semplice, prudenza comprensibile»

Buono esordio da titolare per Marcos Antonio che in Lazio-Verona svolge al meglio il suo compito

La partita vinta dalla Lazio contro il Verona è stata anche l’occasione per vedere per la prima volta Marcos Antonio scendere in campo da titolare. Un debutto dal 1′ tutto sommato buono per il regista brasiliano, con il Corriere dello Sport che lo ha premiato con un 6 pieno in pagella.

IL GIUDIZIO – «Gioca semplice, cercando di sbagliare il meno possibile e di non allontanarsi dalla zona di competenza. Prudenza comprensibile, era il debutto da titolare e non poteva fallire».