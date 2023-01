Marchetti allo Spezia, l’abbraccio dei tifosi della Lazio sui social

Marchetti, i tifosi della Lazio non dimenticano l’ex portiere che si appresta ad iniziare la sua nuova avventura allo Spezia

Federico Marchetti è il nuovo portiere dello Spezia, e dopo l’annuncio dell’trasferimento del giocatore, i tifosi della Lazio che non hanno dimenticato uno degli eroi della storica vittoria in finale di coppa Italia contro la Roma, hanno fatto il loro in bocca al lupo sui social

Tra i tanti messaggi spunta : «Grande Fede, aquila vera! In bocca al lupo per la tua nuova avventura» oppure «Grande Fede eroe del 26 maggio»