Hanno Detto
Manfredini su Lotito: «Io voglio stare solo con la Lazio. I tifosi vogliono uno step maggiore ma…»
Manfredini ha espresso alcune considerazioni in merito alla contestazione a Lotito: i retroscena dell’ex giocatore biancoceleste
Christian Manfredini, ex centrocampista della Lazio, è stato ospite del format “RompiStorie” e ha parlato del caos che sta vivendo il mondo biancoceleste, soffermandosi sulla contestazione nei confronti di Claudio Lotito. Le sue parole sono state chiare, e l’ex giocatore ha voluto precisare la sua posizione sulla situazione attuale del club e del presidente.
Manfredini sulla contestazione a Lotito e il passato della Lazio
POSIZIONE – «Non sto con nessuno, io voglio stare solo con la Lazio. Ho giocato nella Lazio e quindi io sto con la Lazio, ho fatto parte della sua storia e mi piace stare vicino sia ai tifosi che al presidente che ho trovato».
CONTESTAZIONI LOTITO – «Guarda che la contestazione al presidente c’è da quando arrivai io alla Lazio. Ai tempi infatti, per quello che so, fu perché non diede quello che i tifosi volevano. Con Cragnotti c’erano più aperture e con lui meno. Lui è un presidente atipico, prima si faceva vedere molto di più in tv però lui ha portato dei risultati alla Lazio perché è andata in Europa ha vinto delle coppe, 3 supercoppe e ha portato dei pro.»
TIFOSI – «Ora i tifosi vogliono uno step maggiore e noi sappiamo che per farlo servono risorse molto importanti. Ora molte società in Italia sono arabe o americane o fondi quindi per avere questo step ulteriore servono più risorse ed è questo forse che i tifosi imputano a Lotito».
ROTTURA DEFINITIVA – «Io andai in rottura negli ultimi due anni della Lazio e dopo 9-10 anni dovevo farmi da parte ma per farlo lui voleva che rinunciassi agli ultimi due anni di contratto. Io credo che nessuno accetterebbe questa proposta e lui era così, e questo avvenne con altri giocatori come Stendardo e Pandev che poi andò all’Inter, il presidente fece tanti problemi ma lui è questo, l’importante è conoscerlo».
Nonostante le difficoltà, Manfredini ha sottolineato l’importanza di conoscere e capire il carattere di Lotito, riconoscendo comunque i suoi meriti.
News
Nuovo stadio Flaminio, martedì si terrà la conferenza stampa per presentare il progetto. Il comunicato
Nuovo stadio Flaminio, martedì 17 febbraio si terrà la conferenza stampa per presentare il progetto della riqualificazione. Il comunicato della...
Lazio, il riscatto arriva in Coppa Italia: Noslin, Dele-Bashiru e Tavares protagonisti
Lazio, i biancocelesti arrivano in semifinale grazie a dei protagonisti inauditi: le ultime in vista della prossima partita di Coppa...
Infortunio Zaccagni, il capitano anticipa il rientro? Ecco cosa emerge
Infortunio Zaccagni, il numero 10 biancoceleste lavora per mettersi a disposizione di Sarri: rientro anticipato? Ecco cosa emerge Ottime notizie...