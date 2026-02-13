Connect with us

Manfredini su Lotito: «Io voglio stare solo con la Lazio. I tifosi vogliono uno step maggiore ma…»

Published

1 ora ago

on

By

Manfredini

Manfredini ha espresso alcune considerazioni in merito alla contestazione a Lotito: i retroscena dell’ex giocatore biancoceleste

Christian Manfredini, ex centrocampista della Lazio, è stato ospite del format “RompiStorie” e ha parlato del caos che sta vivendo il mondo biancoceleste, soffermandosi sulla contestazione nei confronti di Claudio Lotito. Le sue parole sono state chiare, e l’ex giocatore ha voluto precisare la sua posizione sulla situazione attuale del club e del presidente.

Manfredini sulla contestazione a Lotito e il passato della Lazio

POSIZIONE «Non sto con nessuno, io voglio stare solo con la Lazio. Ho giocato nella Lazio e quindi io sto con la Lazio, ho fatto parte della sua storia e mi piace stare vicino sia ai tifosi che al presidente che ho trovato».

CONTESTAZIONI LOTITO«Guarda che la contestazione al presidente c’è da quando arrivai io alla Lazio. Ai tempi infatti, per quello che so, fu perché non diede quello che i tifosi volevano. Con Cragnotti c’erano più aperture e con lui meno. Lui è un presidente atipico, prima si faceva vedere molto di più in tv però lui ha portato dei risultati alla Lazio perché è andata in Europa ha vinto delle coppe, 3 supercoppe e ha portato dei pro.»

TIFOSI «Ora i tifosi vogliono uno step maggiore e noi sappiamo che per farlo servono risorse molto importanti. Ora molte società in Italia sono arabe o americane o fondi quindi per avere questo step ulteriore servono più risorse ed è questo forse che i tifosi imputano a Lotito».

ROTTURA DEFINITIVA«Io andai in rottura negli ultimi due anni della Lazio e dopo 9-10 anni dovevo farmi da parte ma per farlo lui voleva che rinunciassi agli ultimi due anni di contratto. Io credo che nessuno accetterebbe questa proposta e lui era così, e questo avvenne con altri giocatori come Stendardo e Pandev che poi andò all’Inter, il presidente fece tanti problemi ma lui è questo, l’importante è conoscerlo».

Nonostante le difficoltà, Manfredini ha sottolineato l’importanza di conoscere e capire il carattere di Lotito, riconoscendo comunque i suoi meriti.

