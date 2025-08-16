 Mandas a Lazio Style Channel: «Alla Lazio sono molto felice. Quest'anno possiamo...»
Mandas
Mandas

Mandas a Lazio Style Channel: «Alla Lazio sono molto felice. Quest’anno possiamo…». Le parole dell’estremo difensore biancoceleste

Con un’ultima vittoria per 2-0 contro i greci dell’Atromitos, la Lazio ha ufficialmente archiviato il suo pre-campionato, mettendo nel mirino l’esordio in Serie A. La squadra si prepara ora per la prima giornata, fissata per il 24 agosto in trasferta contro il Como, con il morale rafforzato da questo successo finale. Al termine della partita, il portiere biancoceleste Christos Mandas ha analizzato la prestazione e il percorso estivo ai microfoni di Lazio Style Channel. L’estremo difensore greco ha sottolineato l’importanza di aver mantenuto la porta inviolata, un obiettivo cruciale per il reparto difensivo.

Le sue parole: «Una partita nervosa nel primo tempo, però abbiamo giocato bene, abbiamo giocato il nostro calcio. Siamo pronti per l’inizio del campionato. Abbiamo una settimana, possiamo lavorare su cosa non va e su cosa non va. Io voglio aiutare la squadra. Siamo uniti. Per me è importante iniziare il terzo anno qua, sono molto felice. Lavoriamo tanto in allenamento sulla fase difensiva, sulla linea e possiamo lavorare ancora di più. Ci sono tante cose giuste e altre da sistemare. Il clean sheet per noi portieri è importante». 

E ancora: «Noslin?Lavora forte tutti i giorni, penso che siamo tutti molto importanti per la squadra. Tutti lavorano bene, vediamo quando inizia il campionato come partiamo. L’anno scorso è stata una grande esperienza, quest’anno possiamo fare le cose giuste. Non voglio parlare tanto, meglio far parlare il campo. L’Atromitos? Sono felice, ho rivisto molti miei amici. Sono stati la mia prima squadra e sono contento, ora li vado a salutare. I tifosi della Lazio sono sempre con noi e questo è molto importante». 

