Mandas Lazio, l’addio a gennaio è sempre più probabile: quella big di Serie A si è messa sulle tracce del portiere biancoceleste. Le ultime

Mandas Lazio, la Juventus ha messo nel mirino il portiere greco. Si tratta di una possibilità da seguire con attenzione nelle prossime settimane

Il futuro di Mandas è uno dei temi più caldi di una Serie A che si prepara a vivere una vera e propria “porta girevole” tra i pali. Un intreccio di mercato complesso, fatto di incastri e strategie, che potrebbe trovare una soluzione già nella prossima finestra di trasferimenti. La Lazio è pronta a salutare Christos Mandas e lo stesso portiere greco spinge per una nuova avventura che possa garantirgli continuità e spazio da titolare, elementi finora mancati nella sua esperienza in biancoceleste.

Fino a poche settimane fa, la strategia del club capitolino sembrava orientata verso una cessione in prestito. L’idea era quella di valorizzare ulteriormente il classe 2001, permettendogli di giocare con maggiore regolarità per poi monetizzare in futuro. Oggi però lo scenario legato a Mandas potrebbe cambiare radicalmente, aprendo anche alla possibilità di una cessione a titolo definitivo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Lazio LIVE: tutti gli aggiornamenti sulle trattative dei biancocelesti! Le ultime da Formello

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, qualcosa si starebbe muovendo lungo un asse che coinvolge Torino, Genova e Roma. La Juventus, infatti, avrebbe messo gli occhi proprio su Mandas. I bianconeri stanno valutando nuovi profili tra i pali perché il Genoa sembra deciso a puntare su Mattia Perin, con lo stesso portiere che spinge per un ritorno in Liguria. Un domino che potrebbe sbloccare più operazioni contemporaneamente.

In questo contesto, anche la Lazio si guarda intorno per non farsi trovare impreparata. In caso di addio del greco, il nome individuato per il ruolo di vice Provedel è quello di Nicola Leali, attualmente in uscita dal Genoa. Un profilo di esperienza che consentirebbe ai biancocelesti di gestire con maggiore serenità il reparto portieri dopo l’eventuale cessione di Mandas.

Le posizioni delle parti coinvolte sono piuttosto chiare. La Lazio valuta Mandas intorno ai 15 milioni di euro più bonus, una cifra ritenuta congrua per età e potenziale. Il portiere accetterebbe volentieri un trasferimento alla Juventus, vedendo nella Torino bianconera una grande opportunità di crescita. Genoa e Perin, invece, si vogliono reciprocamente, ma tutto dipende dalle mosse della Juve, che non darà il via libera senza prima aver individuato un sostituto affidabile.

Al momento, come sottolinea lo stesso Pedullà, le trattative sono ancora in fase embrionale. Ci sono stati contatti, sondaggi e apprezzamenti, ma nessuna operazione è entrata nel vivo. Il “treno” però è pronto a partire e il dossier Mandas potrebbe diventare uno dei più interessanti delle prossime settimane, trasformando un semplice gioco di incastri in una concreta realtà di mercato.