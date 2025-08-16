Mandas in zona mista: «Alternanza con Provedel? Vi spiego perché mi trovo bene. Sulla rissa…». Le dichiarazioni del portiere biancoceleste

Si è conclusa con una vittoria per 2-0 l’ultima uscita pre-campionato della Lazio di Maurizio Sarri. In un’atmosfera a tratti incandescente, la squadra biancoceleste ha superato i greci dell’Atromitos, chiudendo così la preparazione estiva. Le reti che hanno deciso l’incontro sono arrivate nella ripresa: a sbloccare il risultato è stato Tijjani Noslin, seguito nel finale dal sigillo del sempreverde Pedro, che ha fissato il punteggio definitivo. La partita, però, è stata tutt’altro che una semplice amichevole, caratterizzata da un clima tesissimo che è culminato con una rissa e l’espulsione di Castellanos nel primo tempo. Al termine della sfida, è intervenuto in zona mista il portiere Christos Mandas, protagonista di una prestazione solida e di una porta inviolata. L’estremo difensore greco ha analizzato l’andamento della serata e dell’intera pre-season.

Le sue parole: «Siamo contenti per il lavoro fatto durante la preparazione e in amichevole giochiamo bene. Siamo pronti per il campionato. L’alternanza con Provedel? Quando io mi alleno forte lo fa anche lui e questo mi permette di migliorare il livello. Negli spogliatoi c’è un bel clima. Non importa chi gioca, ma che facciamo bene. La decisione sarà del mister Sarri, non sappiamo ancora chi gioca. In amichevole ancora ci alterniamo. Sono migliorato nel gioco con i piedi, ci lavoro tanto. L’anno scorso con Baroni sono cresciuto tanto nella mentalità, nelle uscite, nello stare in porta, quest’anno nella tecnica con i piedi. La rissa? Non sono belle cose. Oggi il primo tempo è stato nervoso, ma dobbiamo migliorare sotto questo aspetto, non van bene»