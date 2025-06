Mandas, le dichiarazioni in vista della prossima stagione: «Alla Lazio sto bene ma andrei in Premier»

Condividi via email

Il portiere della Lazio Christos Mandas ha parlato del proprio futuro e della propria situazione alla Lazio: il commento dell’estremo difensore

Il portiere della Lazio Christos Mandas ha raccontato alcuni aspetti personali e alcuni punti di vista nell’intervista approfondita concessa a Build Up. Qui l’estremo difensore ha discusso della sua situazione attuale e sulla sua rivalità con il compagno di reparto Ivan Provedel, considerato un giocatore di fiducia da Sarri e dal suo staff.

Al momento, il portiere greco ha manifestato chiara intenzione di rimanere alla Lazio e, sotto la direzione di Baroni, ha avuto l’opportunità di giocare come titolare nella parte finale della stagione di Serie A. Tuttavia, con il ritorno di Sarri, le dinamiche potrebbero cambiare. Come ha rivelato lo stesso portiere, la Premier League potrebbe fare gol al giocatore che in caso arrivasse un’offerta dal Regno Unito, potrebbe valutare seriamente di lasciare il Belpaese. Le sue parole:

«Alla Lazio sto bene ma andrei in Premier».