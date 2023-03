Mancini : «Tra le prime sette, solo la Lazio ha un attaccante italiano»

Arrivano dichiarazioni importanti del ct della Nazionale sul tema oriundi in maglia azzurra

Roberto Mancini, oggi presente ad un evento benefico a Roma, ha rilasciato delle dichiarazioni sul tema oriundi in Nazionale, parlando della situazione centravanti.

LE PAROLE- «Se noi li trovassimo in Italia saremmo più felici, ma come a noi sono stati portati via giocatori che avevano fatto tutte le giovanili… Purtroppo è così in questo momento: tra le prime sette di Serie A solo la Lazio ha un centravanti italiano, ovvero Immobile. Poi ognuno può dire quello che vuole, ma per quel che mi riguarda lascia il tempo che trova. Se troviamo giocatori validi li valutiamo, li studiamo e poi prendiamo delle decisioni. Poi riuscissimo a trovarli in Italia meglio».