Mancini, l’ex Lazio torna in panchina? La Serie A sembra ormai lontana, l’ex ct contattato da un altro club! Tutti i dettagli

Mancini, l’ex giocatore della Lazio torna in panchina? La Serie A ormai è lontana, l’ex ct contattato da un altro club estero! I dettagli

Un nome che torna a far discutere, una panchina di prestigio pronta a cambiare volto. Il futuro di Roberto Mancini è di nuovo al centro delle voci di mercato. Come rivelato da Matteo Moretto, l’ex Commissario Tecnico della Nazionale sarebbe finito nel mirino del Nottingham Forest, alla ricerca di un nuovo allenatore dopo l’esonero di Ange Postecoglou.

Nottingham Forest, pista calda

Il club inglese di proprietà di Evangelos Marinakis ha già stilato una lista di candidati e il nome di Mancini è tra i più quotati. I primi contatti sarebbero già avvenuti e nelle prossime ore si capirà se la trattativa potrà davvero prendere forma. Per il tecnico marchigiano, campione d’Europa con l’Italia nel 2021, si tratterebbe di un ritorno in Premier League, dove ha già scritto la storia conquistando un titolo con il Manchester City.

Juventus, ipotesi smentita

Le indiscrezioni sul suo futuro avevano inevitabilmente riacceso anche la suggestione Juventus. Tuttavia, Moretto ha spento le voci: «Non ci risultano contatti o chiamate recenti da parte della Juventus per Mancini». Il suo nome era stato valutato prima dell’arrivo di Igor Tudor, ma le strade si sono poi divise e, al momento, non ci sarebbe alcun dialogo in corso.

Un futuro che guarda all’Inghilterra

Il destino di Mancini, classe 1964, sembra dunque orientato verso l’Inghilterra. Dopo l’esperienza agrodolce con la Nazionale, una nuova sfida in Premier League potrebbe rappresentare l’occasione giusta per rilanciarsi. La Juventus prosegue il proprio percorso con Tudor, ma il nome del “Mancio” resta sullo sfondo, pronto a riemergere qualora gli scenari dovessero cambiare.

