Calciomercato Lazio, una big inglese su Castellanos. Ecco le ultime novità - Lazio News 24

Calciomercato Lazio: il West Ham su Castellanos, riflessioni in corso sul futuro dell’argentino

Il nome di Valentín Castellanos torna al centro del calciomercato Lazio, nonostante l’infortunio che lo terrà lontano dai campi per almeno due mesi. L’attaccante argentino non ha brillato in fase realizzativa in questa prima parte di stagione, ma continua ad avere estimatori all’estero, soprattutto in Premier League. In queste ore, è emerso un forte interesse da parte del West Ham, che starebbe valutando un’offerta per il centravanti biancoceleste in vista della sessione invernale.

Il club inglese ha individuato in Castellanos un profilo adatto al proprio stile di gioco, e i contatti con l’entourage del giocatore sarebbero già iniziati. Di fronte a questa opportunità, la Lazio riflette. Il blocco del mercato imposto alla società impone prima di vendere per poi comprare, e un’eventuale cessione dell’argentino potrebbe rappresentare un’occasione per fare cassa e sbloccare operazioni in entrata.

Nel contesto attuale del calciomercato Lazio, la valutazione del cartellino di Castellanos si aggira intorno ai 35 milioni di euro, cifra che, se confermata, garantirebbe una plusvalenza significativa. Tuttavia, la decisione non è semplice. Sarri, alle prese con una rosa decimata dagli infortuni, non vorrebbe perdere un’altra pedina in attacco, soprattutto se non vi fosse la garanzia di un sostituto all’altezza.

Va anche detto che, fino ad ora, l’ex attaccante del Girona non ha convinto appieno dal punto di vista realizzativo. Le sue difficoltà sotto porta potrebbero spingere la dirigenza a valutare seriamente la cessione, considerando anche che il suo attuale infortunio non sembra aver rallentato l’interesse di club esteri.

In caso di partenza di Castellanos, il calciomercato della Lazio sarebbe costretto a virare con decisione su un nuovo attaccante. Sarri avrebbe già espresso il desiderio di avere una punta più incisiva per la seconda parte di stagione, insieme a una mezzala di qualità. Dunque, la possibile cessione dell’argentino potrebbe facilitare il doppio colpo richiesto dal tecnico.

Il futuro di Castellanos resta dunque in bilico, ma la sua posizione è una delle più calde nel panorama del calciomercato Lazio. Le prossime settimane saranno decisive per capire se il bomber argentino proseguirà la sua avventura a Roma o spiccherà il volo verso la Premier League.

