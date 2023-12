Mancini, la rivelazione: «Sarei rimasto altri dieci anni in Nazionale» Le parole dell’ex ct

In una lunga intervista rilasciata alle Iene, Roberto Mancini, ha parlato del suo divorzio con la Nazionale Italiana.

Ecco una piccola anticipazione delle sue dichiarazioni, stasera in onda:

«È un po’ faticoso, è un po’ diverso. Anche io ci sono rimasto male. Diciamo che dopo tanti anni, forse, a volte, bisognava prendere una decisione. Forse è una decisione che andava presa un po’ prima, però, allo stesso tempo, posso anche capire che ci si possa rimanere male. Anche io sono rimasto male di tante cose e con grande dispiacere perché io sarei rimasto altri dieci anni, se fosse stato possibile. Qualcosa era cambiato rispetto a prima, ma posso dire una cosa? È stato detto anche troppo. Quando c’erano giornali, giornalisti, direttori e proprietari seri di giornali si scrivevano cose vere, adesso si scrivono un sacco di stupidaggini. Le cose scritte sono per la maggior parte stupidaggini: sono andato via per tante motivazioni. Se è anche per una questione di soldi? Una delle motivazioni è anche quella»