Maestrelli sulla Lazio: «Sarri? Fiducioso che possa fare bene. Quel giocatore sta dimostrando carattere» - Lazio News 24

Maestrelli ha voluto rilasciare qualche dichiarazione sul papà e su quello che sarà il percorso della Lazio

Massimo Maestrelli, figlio di Tommaso, ha rilasciato una lunga intervista a Radio Laziale, commentando l’inizio della nuova stagione della Lazio con il ritorno di mister Sarri. Le sue parole rivelano un profondo legame con la squadra e una visione ottimistica sul futuro biancoceleste.

«Innanzitutto dico come sono appostati i miei figli: Niccolò ha rinnovato l’abbonamento in Curva Nord, uno dei primi, e Tommaso ha rinnovato quello in Tevere. Questa è la reazione», ha spiegato Maestrelli. «Loro non guardano quello che è successo, ma la bandiera, la gioia di stare in mezzo alla gente, condividere quei 90 minuti che in realtà sono molto di più. La domenica è sacra: comincia la mattina, incontri gli amici, vai al bar, mangi qualcosa, bevi una birra, vai allo stadio. È una dimensione diversa».

Riguardo al calciomercato, Maestrelli ha ammesso: «Le difficoltà ci sono, perché è la prima volta che la squadra non compra un giocatore. Manca la gioia di vedere un volto nuovo, di andare all’aeroporto ad accogliere un campione. Ricordo quando arrivò Gascoigne: la gente impazzì. Ma devo dire che Cancellieri sta dimostrando di essere un ritorno positivo, ha tante caratteristiche importanti, così come Danilo Cataldi, che sarebbe stato di grande aiuto lo scorso anno. La squadra non ha fatto mercato, ma ci sono stati ritorni importanti».

Sul ritorno di Sarri, Maestrelli si è mostrato molto fiducioso: «Papà diventa laziale e si innamora della Lazio, come sta facendo Sarri. L’anno scorso, quando attraversava un momento difficile, sono andato a trovarlo. L’ho visto rammaricato, amareggiato per un percorso interrotto, ma speravo nel suo ritorno. Lui ha detto che la Lazio gli è entrata dentro e vuole finire la carriera qui, in uno stadio rinnovato con la gente che porta i ragazzini allo stadio».

Sul lavoro di Baroni ha commentato: «Ha fatto un grandissimo lavoro, siamo stati primi in Europa a gennaio e fino a due giornate dalla fine eravamo in corsa per la Champions. Dopo il Bodo qualcosa si è rotto, ma Baroni è stato poco supportato».

Infine, Maestrelli ha sottolineato: «Questo ritorno di Sarri mi stimola. È un Sarri ritrovato, motivato dopo un anno di riflessione. La squadra non è brutta, ha buoni elementi. Sarri ha la capacità di valorizzare le persone. Io sono ottimista: tifosi, giocatori e allenatore sono tre componenti sufficienti per essere soddisfatti. Noi tifosi abbiamo fatto la nostra parte, ora tocca a loro».