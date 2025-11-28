 Luis Alberto si confessa: «Alla Lazio volevo smettere»
Luis Alberto si confessa: «Nel primo anno alla Lazio volevo smettere, Tare mi ha salvato. Milan Lazio? A San Siro ci ho giocato tante volte, magari acccadrà questo»

Luis Alberto
As Roma 27/04/2024 - campionato di calcio serie A / Lazio-Hellas Verona / foto Antonello Sammarco/Image Sport nella foto: Luis Alberto

Luis Alberto si confessa. L’ex fantasista biancoceleste ha raccontato alla Gazzetta dello Sport le difficoltà vissute al suo arrivo in Italia

Il primo anno alla Lazio è stato tutt’altro che semplice per Luis Alberto, che nei mesi iniziali della sua avventura biancoceleste ha attraversato un momento di forte smarrimento, arrivando persino a pensare di lasciare il calcio. In un’intervista concessa alla Gazzetta dello Sport, il trequartista spagnolo ha ripercorso quel periodo complicato, ricordando dubbi, paure e la tentazione concreta di tornare alla vita di prima, ben lontana dai riflettori della Serie A.

IL PERIODO DIFFICILE – «Il primo anno alla Lazio non è stato facile, sono stati sei mesi difficili. C’è stato un momento in cui volevo smettere e tornare a casa. Mi sarei messo a giocare con gli amici, avrei forse fatto il cameriere che era il mio lavoro da ragazzo».

IL RUOLO DI TARE – «Tare mi ha fatto cambiare idea, magari a San Siro guarderà Milan-Lazio con lui. A San Siro ci ho giocato tante volte e qualche volta ho fatto grandi partite».

