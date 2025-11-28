 Luis Alberto: «Speravo di chiudere la carriera nella Lazio. Sarri per me è un maestro. Ritornerei in un solo caso»
41 minuti ago

Luis Alberto
Mg Genova 18/04/2024 - campionato di calcio serie A / Genoa-Lazio / foto Matteo Gribaudi/Image Sport nella foto: esultanza gol Luis Alberto

Luis Alberto in una intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’ è ritornato a parlare della sua esperienza con la Lazio e anche su un suo possibile ritorno

In una lunga intervista a ‘La Gazzetta dello Sport, Luis Alberto ha parlato della Lazio e aperto ad un suo ritorno solo in un caso.

RITORNO ALLA LAZIO – «In Italia mi vedo solo in biancoceleste. Se mi chiamasse Sarri potrei anche pensarci, se lo facesse Lotito, assolutamente no».

SCUDETTO – «Ero convinto che la stagione del Covid avremmo vinto il titolo. Poi è cambiato tutto. Ricordo alcuni infortuni e la squalifica di Caicedo. Prima girava tutto bene, poi le cose sono andate male».

SARRI – «Con lui non mi sento, ma con i ragazzi del suo staff sì. Per me è un maestro. Per 8 anni la Lazio è stato tutto per me. Mi sarebbe piaciuto chiudere la carriera lì, ma ci sono cose che nel progetto non mi sono piaciute ed è finita».

