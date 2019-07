Luis Alberto, ancora polemiche con la Lazio?

Alla società non sarebbe piaciuto il comportamento dello spagnolo in questo ultimo periodo

Continua il battibecco a distanza tra la Lazio e Luis Alberto. Dopo la risposta al numero uno della Lazio Claudio Lotito lo spagnolo non fa nulla per calmare gli animi. El Mago ha parlato ancora del suo futuro elogiando anche Lopetegui: «Vedremo che accadrà, al momento ho ancora un contratto con la Lazio. Lopetegui? L’ho avuto come ct della nazionale e so come lavora, mi piace. Penso sia un tecnico che conosce bene le mie caratteristiche».

Come riporta il Corriere dello Sport la Lazio intanto aspetta il confronto faccia a faccia con il giocatore quando rientrerà in Italia per partire alla volta di Auronzo di Cadore. I biancocelesti vogliono ripartire dallo spagnolo che però ha sempre manifestato la voglia di tornare a Siviglia. Se così dovesse essere Luis Alberto dovrà portare un’offerta di almeno 20-25 milioni.