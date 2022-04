Luis Alberto, vacanza a Maiorca per ricaricare le pile – FOTO

Luis Alberto ha ricaricato le pile in vacanza in quel di Maiorca in vista del finale di stagione: gli scatti su Instagram

Luis Alberto ha ricaricato le pile in vacanza in quel di Maiorca in vista del finale di stagione. Il tutto è stato ovviamente testimoniato su Instagram.

Ora lo spagnolo si metterà a disposizione di Maurizio Sarri in vista delle prossime sfide, a partire da quella di domenica prossima con il Milan.