Luis Alberto, ora a parlare è il campo. E Sarri...

Luis Alberto, nel ritiro in Turchia, ha fatto parlare di campo, offrendo delle ottime prestazioni e risultando tra i più brillanti.

Come evidenziato da Il Messaggero, lo spagnolo si è messa in mostra in entrambe le partite, dimostrando di essere anche in un’ottima forma fisica. Sarri sarebbe contento dell’impegno e dello spirito del Mago. E chissà che questo non possa mettere a tacere un caso, che appare infinito.