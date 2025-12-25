Hanno Detto
Luis Alberto: «Nel 2020 potevamo vincere lo Scudetto. Peccato per il Covid. Vi svelo il segreto di quella squadra»
Luis Alberto in una lunga intervista a Fanpage ha parlato anche dell’anno magico 2020 ripercorrendo i segreti di quella squadra
Nella lunga intervista rilasciata ai microfoni di Fanpage, Luis Alberto si è soffermato sulla lotta Scudetto del 2020
LOTTA SCUDETTO 2020 – «Quell’anno, per mentalità e per come giocavamo, era difficile non arrivare fino alla fine per vincere lo Scudetto. Era una squadra che giocava a occhi chiusi. All’Olimpico spesso vincevamo già nel primo tempo».
LEGGI ANCHE >>> L’INTERVISTA COMPLETA DI LUIS ALBERTO
SEGRETO – «Per sei-sette mesi non c’era sofferenza in campo. Anche quando andavamo sotto, vincevamo al 90’, 92’, 93’. Si percepiva che in pochi secondi potevamo fare uno o due gol. In campo eravamo felici, ci divertivamo. Senza il Covid, secondo me, fino alla fine ce la saremmo giocata per lo Scudetto».
