 Luis Alberto: «Nel 2020 potevamo vincere lo Scudetto. Peccato per il Covid. Vi svelo il segreto di quella squadra»
Luis Alberto: «Nel 2020 potevamo vincere lo Scudetto. Peccato per il Covid. Vi svelo il segreto di quella squadra»

2 ore ago

Luis Alberto
Mg Genova 18/04/2024 - campionato di calcio serie A / Genoa-Lazio / foto Matteo Gribaudi/Image Sport nella foto: esultanza gol Luis Alberto

Luis Alberto in una lunga intervista a Fanpage ha parlato anche dell’anno magico 2020 ripercorrendo i segreti di quella squadra

Nella lunga intervista rilasciata ai microfoni di Fanpage, Luis Alberto si è soffermato sulla lotta Scudetto del 2020

LOTTA SCUDETTO 2020 – «Quell’anno, per mentalità e per come giocavamo, era difficile non arrivare fino alla fine per vincere lo Scudetto. Era una squadra che giocava a occhi chiusi. All’Olimpico spesso vincevamo già nel primo tempo».

LEGGI ANCHE >>> L’INTERVISTA COMPLETA DI LUIS ALBERTO

SEGRETO – «Per sei-sette mesi non c’era sofferenza in campo. Anche quando andavamo sotto, vincevamo al 90’, 92’, 93’. Si percepiva che in pochi secondi potevamo fare uno o due gol. In campo eravamo felici, ci divertivamo. Senza il Covid, secondo me, fino alla fine ce la saremmo giocata per lo Scudetto».

