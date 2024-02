Luis Alberto ancora flop, il Messaggero se lo chiede: «Merita di panchinare Kamada?»

Luis Alberto floppa ancora e il Messaggero oggi in edicola si chiede dove sia finito Kamada: l’analisi sui centrocampisti

Il Messaggero oggi in edicola stila le pagelle dopo la sconfitta subita dalla Lazio a Bergamo, bocciando ancora una volta un Luis Alberto sempre più lontano dai fasti a cui ci aveva abituati.

In panchina, per la quinta volta consecutiva, ci è finito invece Daichi Kamada, oggetto misterioso dei biancocelesti, ma il quotidiano si chiede se, dopo un mese in cui non si è visto, il giapponese sia davvero peggio di questo Luis.