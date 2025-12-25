Luis Alberto duro: «Lazio? C’è gente lì dentro che non capisce di calcio e lo dirò sempre. Quando è andato via Sarri sapevo che...»

Luis Alberto parla del suo percorso con la maglia Lazio: ecco i passaggi delle sue dichiarazioni a Fanpage sui mesi vissuti in biancoceleste

Lunga intervista ai microfoni di Fanpage.it per Luis Alberto, ex trequartista della Lazio oggi protagonista all’Al Duhail in Qatar. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

LOTTA SCUDETTO 2020 – «Quell’anno, per mentalità e per come giocavamo, era difficile non arrivare fino alla fine per vincere lo Scudetto. Era una squadra che giocava a occhi chiusi. All’Olimpico spesso vincevamo già nel primo tempo».

SEGRETO – «Per sei-sette mesi non c’era sofferenza in campo. Anche quando andavamo sotto, vincevamo al 90’, 92’, 93’. Si percepiva che in pochi secondi potevamo fare uno o due gol. In campo eravamo felici, ci divertivamo. Senza il Covid, secondo me, fino alla fine ce la saremmo giocata per lo Scudetto».

PERSONE CHE NON CAPISCONO DI CALCIO ALLA LAZIO – «Sì, c’è gente lì dentro che non capisce di calcio e lo dirò sempre. Eravamo un gruppo sano, con un allenatore amico e un direttore sportivo che sapeva quando mettere pressione e quando no. Poi è arrivato Sarri, che è un maestro. Quando è andato via sapevo che la Lazio non sarebbe andata da nessuna parte».

