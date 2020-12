Luis Alberto e le 150 presenze: «Questi anni mi sono serviti per crescere»

Luis Alberto ha raggiunto le 150 presenze con la maglia della Lazio: il giocatore spagnolo festeggia il traguardo

Contro il Napoli, Luis Alberto ha raggiunto le 150 presenze con la maglia della Lazio. Il giocatore spagnolo ha festeggiato il traguardo sui social.

«La mia prima partita vs la mia partita numero 150 con la maglia della Lazio. Sono già passati quattro anni dal mio debutto come laziale! Ogni tanto mi piace guardarmi indietro per ricordare come sono arrivato e dove sono adesso. Questi quattro anni mi sono serviti per crescere come giocatore, per imparare ad avere pazienza e soprattutto a dar valore ad ogni momento con questa maglia come merita».