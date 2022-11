Luis Alberto, cessione all’orizzonte: ma a quali cifre? I dettagli

La Lazio pensa alla cessione di Luis Alberto ma ragiona sulla cifra da incassare. I dettagli

La Gazzetta dello Sport ripropone – come quasi ogni sessione di calciomercato – il tormentone Luis Alberto. Lo spagnolo con Sarri è scivolato nelle retrovie diventando un rincalzo da utilizzare a partita in corso. Questo status non piace al Mago che si sta guardando altrove, soprattutto in Spagna.

A Sarri non è riuscito con lui quello che è invece stato capace di fare con tutti gli altri: convertirlo al suo tipo di calcio. Tuttavia, all’inizio di questa stagione, Luis Alberto aveva comunque dato un contributo importante (sempre subentrando). Sembrava che questo impiego part time andasse bene a tutti. Nell’ultimo mese il Mago ha invece letteralmente staccato la spinta. E la frattura con Sarri a questo punto è pressoché insanabile.

Secondo la Rosea la cessione diventa l’unica soluzione. Ma a quali cifre? Luis Alberto ha 30 anni ed un contratto fino al 2025 da oltre 3,5 milioni di euro bonus compresi. In più la Lazio lo valuta tra i 25 e i 30 milioni di euro. Difficile trovare un club disposto a sobbarcarsi cifre simili per un giocatore non più giovanissimo. E infatti nelle precedenti sessioni di mercato il Siviglia si è fermato di fronte a queste somme. Facile pensare che la storia possa ripetersi. Per questo motivo il club sta pensando ad una cessione in prestito, che però porterebbe ad un nuovo problema. Perché – a causa del solito indice di liquidità – la Lazio può fare operazioni in entrata con la stessa formula di quelle in uscita. Quindi potrebbe comprare solo un giocatore in prestito