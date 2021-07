Luis Alberto si allena ad Auronzo: segnali di distensione? VIDEO

Luis Alberto ha pubblicato su Instagram alcune immagini del suo allenamento ad Auronzo di Cadore: segnali di distensione dallo spagnolo?

Luis Alberto ha raggiunto il resto della squadra nel ritiro di Auronzo di Cadore due giorni fa ed ha iniziato ad allenarsi agli ordini del nuovo allenatore Maurizio Sarri. Con un post sul proprio profilo Instagram, il numero 10 biancoceleste ha mostrato un video con alcune immagini del lavoro svolto sul campo dello Zandegiacomo, in cui è apparso molto sorridente.

Segnali di distensione tra la Lazio e il centrocampista spagnolo? Forse, anche perché al momento non risulta essere arrivata nessuna offerta per lui, che ha un contratto fino al 2025 con la Prima Squadra della Capitale. La prossima stagione, molto probabilmente, il Comandante potrà contare su di lui in mezzo al campo.