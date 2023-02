Lotito: «Vogliamo allestire una squadra made in Italy»

Lotito, il numero uno della Lazio ha parlato della situazione della squadra soffermandosi sul calciomercato e l’idea di puntare sugli italiani

Il calciomercato è appena terminato, ed è chiaro con l’arrivo di Luca Pellegrini che l’obiettivo della Lazio è costruire una squadra made in Italy. A confermarlo è il presidente Lotito, che rilascia alcune dichiarazioni a riguardo a Radiosei

PAROLE – «Stiamo cercando di allestire una squadra all’insegna del made in Italy. Rivendichiamo il ruolo dell’Italia a livello internazionale, peccato non aver partecipato al Mondiale. Stiamo inserendo calciatori di valore morale e caratteriale, per evitare discrasie. a volte le mele marce alterano gli equilibri»