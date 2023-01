Lotito-Sarri, oggi vertice di mercato a Formello? Le ultime

Oggi possibile confronto di mercato a Formello tra Sarri e Lotito: un primo faccia a faccia c’è già stato giovedì all’Olimpico

Claudio Lotito e Maurizio Sarri potrebbero avere oggi a Formello un confronto col mercato come tema principale. Il presidente non ha infatti impegni in Senato e il tecnico ha concesso il giorno libero alla squadra.

Come riporta Il Messaggero, un primo confronto c’è stato già giovedì nella pancia dell’Olimpico al termine della gara di Coppa Italia contro il Bologna.