Lotito Lazio, parla Mattei: «Per me Lotito pensa più al potere che ai soldi. La Lazio va avanti grazie ai tifosi»

Lotito Lazio, le dichiarazioni di Mattei: «Ha perso potere anche in Lega. Per me Lotito pensa più al potere che ai soldi». Le sue parole

Ai microfoni di Radiosei, il giornalista Stefano Mattei ha analizzato l’incontro dell’ECA, svoltosi ieri all’hotel Hilton, sottolineando come il presidente biancoceleste Claudio Lotito avrebbe lasciato la riunione visibilmente contrariato. Le sue parole:

PAROLE – «Parto da una precisazione, all’incontro di ieri all’hotel Hilton c’era anche Lotito, che poi ha lasciato la sede abbastanza stizzito. In Federcalcio lui ha il nemico numero 1 che è Gravina, quindi non è più come prima. Ha perso potere anche in Lega. Per me Lotito pensa più al potere che ai soldi, ieri probabilmente non è stato accolto come forse sperava e il suo nervosismo è dato dal fatto che sta perdendo su tutti i fronti e lui la sconfitta non l’accetta”.

“Io credo che la Lazio sarà solo a metà dicembre se e come potrà operare a gennaio. Gli 80 milioni venuti meno dell’arco di un paio di anni la Lazio li sta ‘scontando’. Le altre società fanno aumenti di capitale quando sono in difficoltà, la Lazio non lo fa. La Lazio va avanti grazie ai tifosi che, tra l’altro, vengono continuamente derisi».