Calciomercato Lazio, da dove bisogna ripartire? Lotito ha un piano ben preciso - Lazio News 24

Calciomercato Lazio: tra blocchi, cessioni strategiche e attesa per ripartire

Il Calciomercato Lazio attraversa un momento di stallo che tiene in sospeso dirigenti, tifosi e staff tecnico. La società biancoceleste è attualmente frenata da un blocco operativo che ne limita la possibilità di intervenire in entrata. Fino a quando non ci sarà lo sblocco formale, ogni operazione dovrà necessariamente passare attraverso il fronte delle cessioni, unico modo per fare cassa e ottenere margini di manovra per eventuali nuovi acquisti.

Il presidente Claudio Lotito, affiancato dal direttore sportivo Angelo Fabiani, sta lavorando per trovare un equilibrio tra la necessità di mantenere competitiva la rosa e l’obbligo, al momento, di finanziare il mercato solo con le uscite. L’obiettivo è chiaro: evitare di indebolire l’organico, ma senza restare immobili in un momento in cui molte altre squadre si stanno già muovendo.

Nel Calciomercato Lazio, i nomi più caldi in uscita sono quelli di giocatori considerati “sacrificabili”, ma non si esclude che, in caso di offerte irrinunciabili, anche elementi più importanti possano essere ceduti. Uno dei profili più richiesti è quello di Christos Mandas, giovane portiere greco che ha attirato l’interesse del Wolverhampton. Gli inglesi sarebbero disposti a mettere sul tavolo un’offerta da circa 20 milioni di euro. Una cifra che garantirebbe alla Lazio una plusvalenza significativa, utile per sbloccare eventuali operazioni in entrata.

Situazione differente per Noslin, valutato 16 milioni a bilancio. L’esterno offensivo è nel mirino di club olandesi come PSV e Ajax, ma per ora non si registrano offerte in grado di generare guadagni immediati.

Sul piano strategico, permangono divergenze interne: Fabiani spinge per una linea giovane, proseguendo il progetto di ringiovanimento già avviato, mentre Maurizio Sarri vorrebbe innesti pronti subito, in grado di dare un impatto immediato. Uno dei nomi sul taccuino del tecnico è Lorenzo Insigne, attualmente in MLS, che rappresenterebbe un colpo d’esperienza e qualità.

La linea societaria, comunque, è tracciata: il Calciomercato Lazio dovrà diventare uno strumento sostenibile, con un modello basato sul player trading e la valorizzazione dei giovani. Le prossime settimane diranno se il blocco verrà superato. Fino ad allora, ogni mossa sarà misurata, in un delicato gioco di equilibri finanziari e tecnici.