Lotito sul mercato: «So io come fare, i tifosi stiano tranquilli. Ripartiremo col botto». Le parole del presidente della Lazio

Il Messaggero questa mattina riporta alcune dichiarazioni di Claudio Lotito sul mercato della Lazio.

«Sanabria? Non ne ho mai parlato e comunque non c’è bisogno di nessuna immissione di liquidità. Quelle le ho fatte già nel recente passato. So io come fare adesso, ma senza nessun proclamo. I tifosi devono stare tranquilli, ho già detto che ripartiremo con il botto, come i fuochi d’artificio che avete ammirato all’hotel Hilton».