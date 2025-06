Liverani a Sky: «C’è differenza nelle idee di calcio fra Baroni e Sarri, quindi si ripartirà da zero. Su Gattuso...»

Liverani a Sky, le parole dell’allenatore della Ternana sull’attualità biancoceleste: le ultime da Formello sulla Lazio

Siamo alle porte del calciomercato estivo 2025 e la Lazio sta cercando di capire quali siano le mosse migliori in vista della prossima stagione di Serie A. I capitolini sono stati anche oggetto delle parole dell’allenatore della Ternana Liverani a Sky, il quale ha parlato degli aquilotti e ha spiegato il proprio parere circa la scelta di Gattuso per la Nazionale. Le sue parole:

LAZIO – «Non so se sia un anno zero, lo si diceva anche lo scorso anno con Baroni. Sarà un anno zero perché c’è differenza nelle idee di calcio fra Baroni e Sarri, quindi si ripartirà da zero in questo senso. C’è da capire quanti giocatori arriveranno secondo le idee di Sarri».

GATTUSO – «Da Rino mi aspetto appartenenza, sacrificio, voglia di lavorare e attaccamento alla maglia. Poi ci sono anche le competenza che Rino ha, lo abbiamo visto al Napoli e al Milan. E’ un momento non facile, non gli è stata data una responsabilità semplice perché ci sono pochi margini di errore».