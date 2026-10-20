Liverani ha le idee chiare: «Belahyane con la fiducia di Gattuso sta facendo bene! Frattesi? Spacca le partite»

L’ex biancoceleste Fabio Liverani si è soffermato sul momento d’oro della Lazio! Esaltato il talento di Belahyane: le parole

Il momento della Lazio è stato analizzato da Fabio Liverani, ex biancoceleste, intervenuto ai microfoni di Radiosei. Al centro delle sue considerazioni c’è stato anche Reda Belahyane, protagonista di un avvio di stagione positivo e sempre più importante nelle dinamiche della squadra.

Liverani ha, inoltre, dedicato attenzione alle scelte di Gennaro Gattuso, chiamato a gestire una rosa che sta rispondendo in maniera convincente alle sue indicazioni. L’analisi dell’ex si inserisce nel dibattito sulle ambizioni della Lazio dopo l’ottimo rendimento mostrato nelle prime giornate.

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LAVORO GATTUSO – «Il lavoro di Gattuso è davvero importante. È riuscito a restituire fiducia a un gruppo e soprattutto ad alcuni giocatori, rapportandosi con loro prima di tutto come uomini e poi come calciatori. È riuscito a toccarli nella loro parte più profonda. Oggi vediamo una squadra che ha qualità, che è stata ulteriormente migliorata nelle ultime fasi del mercato e che crede pienamente in quello che fa».

MIGLIORAMENTI – «La Lazio cerca spesso la verticalizzazione appena recupera il pallone e presenta una linea difensiva molto attenta: questo è il collettivo costruito da Gattuso. Complimenti a lui e ai ragazzi. In alcune partite è capitato di soffrire per tutti i 90 minuti, ma a Torino contro la Juventus la Lazio ha dominato dall’inizio alla fine.

L’aspetto più importante è stata la capacità di adattarsi ai diversi momenti della gara: quando la Juventus ha provato a portarsi nella metà campo biancoceleste, la Lazio si è abbassata per poi ripartire con efficacia. Significa che la squadra sta migliorando anche nella lettura delle varie fasi della partita».

SINGOLI – «Tra gli uomini del momento metto Tavares, Taylor, poi Zaccagni e Isaksen, che stanno ritrovando le loro giocate migliori. C’è anche Frattesi, che con i suoi inserimenti può spaccare le partite. Belahyane, grazie alla fiducia di Gattuso, sta facendo molto bene. Credo che nella testa dell’allenatore il titolare iniziale fosse Rovella e sono convinto che, quando sarà al cento per cento, tornerà a esserlo. Oggi però Gattuso sa di avere il ruolo ben coperto sia con lui sia con Belahyane».

FLORIANI E MARUSIC – «Floriani si sta prendendo la scena, ma avere Marusic in rosa può diventare fondamentale nei momenti di difficoltà. Dal punto di vista tattico, Floriani ha più gamba ed è più offensivo, garantendo una superiorità sugli esterni simile a quella di Tavares. Il campionato, però, è lungo e avere due giocatori con caratteristiche differenti rappresenta un vantaggio importante per poter scegliere la soluzione migliore in base alle esigenze».