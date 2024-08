Lindelof Lazio, OCCASIONISSIMA dallo United: può arrivare in un CASO. Lo scenario che porta al difensore

Lindelof Lazio, occasionissima dallo United per rinforzare la difesa: in questo caso lo svedese può arrivare in biancoceleste

Come scrive l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, il calciomercato Lazio punta anche su Victor Lindelof come possibile rinforzo d’esperienza per la difesa, ora che Casale è in uscita e diretto verso il Bologna.

Lo svedese è fuori dai programmi futuri del Manchester United e, qualora dovesse saltare l’arrivo di Gigot, dalla Capitale tenterebbero l’assalto, visto che Fabiani ha dato mandato di cercare possibili occasioni dai top club europei. E Lindelof è proprio una di queste…