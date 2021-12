Legge di Bilancio approvata, Gravina: «Grazie Governo»

Gabriele Gravina ha diramato un lungo comunicato ringraziando il Governo per l’approvazione della legge di Bilancio: le dichiarazioni

Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, commenta con soddisfazione l’approvazione definitiva della Manovra da parte del Parlamento. L’introduzione dell’apprendistato, la possibilità per le Federazioni di reinvestire gli avanzi di gestione e la rateizzazione degli oneri fiscali e contributivi per i Club rappresentano risultati importanti che daranno un sostegno concreto al mondo del calcio.

COMUNICATO – «Come tutto il Paese, il calcio è ancora nelle morsa del Covid, ma le misure richieste e introdotte all’interno della legge di Bilancio saranno di grandissimo aiuto. Ringrazio il Governo per la sensibilità dimostrata in particolare il Ministro dell’Economia Daniele Franco e la Sottosegretaria allo Sport Valentina Vezzali, ai quali abbiamo rappresentato in tempi non sospetti criticità e richieste e con i quali ci siamo confrontati costantemente».