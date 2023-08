Lecce Lazio, Lotito contrariato per l’atteggiamento. Ma il patron ha la soluzione

Claudio Lotito è rimasto particolarmente infastidito dall’atteggiamento della Lazio nella gara col Lecce: la soluzione del patron

Claudio Lotito non ci sta. Come riferisce Il Messaggero, il patron biancoceleste è rimasto particolarmente infastidito dall’atteggiamento presuntuoso e rinunciatario della Lazio nel secondo tempo di Lecce e non ha condiviso neanche alcune scelte tecniche di Sarri.

Tuttavia, in un momento in cui c’è tensione tra ultime scelte di mercato e qualche malumore nello spogliatoio per la questione rinnovi, Lotito è convinto che la soluzione sia compattare e unire un gruppo che va ancora responsabilizzato.