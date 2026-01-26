News
Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi – 26 gennaio 2026
Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi, 26 gennaio: Tuttosport, Gazzetta dello Sport e Corriere dello Sport
La Gazzetta dello Sport, Il Corriere dello Sport e Tuttosport rappresentano i principali quotidiani sportivi in Italia. Punto di riferimento ogni giorno tanto per gli addetti ai lavori quanto per gli appassionati di calcio (e non soltanto).
Sono decine di migliaia le copie vendute tutte le mattine in edicola, ma un’anteprima dei principali contenuti può essere consultata già dalla sera precedente. Ecco, allora, le prime pagine dei Quotidiani Sportivi di oggi in edicola:
Calciomercato Lazio, fari accesi su Luigi D’Alessio: è il pronipote del cantante Gigi
Calciomercato Lazio, il club biancoceleste sta per assicurarsi le prestazioni di Luigi D’Alessio dal Benevento. Le novità La Lazio continua...
Romagnoli, l’attacco ai tifosi, la spaccatura con Sarri: fermi tutti questa è una simulazione, anzi no! Purtroppo è tutto vero
Romagnoli è solo l’ultima questione grottesca che si sta vivendo in casa Lazio, nell’ultimo mese sembra di essere in un...
Calciomercato Lazio, anche la Fiorentina sulle tracce di Diogo Leite! Gli aggiornamenti
Calciomercato Lazio, la Fiorentina insidia i biancocelesti nella corsa al difensore dell’Union Berlino. Gli aggiornamenti Il calciomercato invernale entra nella...