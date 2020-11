Lazio, Zoff: «Inzaghi sta riprendendo il filo dello scorso anno»

L’ex allenatore della Lazio, Dino Zoff, è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport: ecco le sue parole

«Dove può arrivare la Lazio? Secondo me in estate ha subito la pressione e ha perso lo scudetto. Troppe gare ravvicinate. Ora Simone Inzaghi sta riprendendo il filo del discorso. E finalmente in Champions ho visto una Lazio di dimensione internazionale. Mentre in passato l’Europa League era stata spesso snobbata».

Così Dino Zoff, ex allenatore e presidente onorario della Lazio, intervistato da La Gazzetta dello Sport. Sul cammino delle italiane in Europa ammette: «Sono convinto che alla fine supereranno il girone anche Lazio e Atalanta».