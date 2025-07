Nuovi arrivi in casa Lazio Women: Pinzani svela i dettagli

Le parole di Fabiano Pinzani, direttore sportivo della Lazio Women, sui nuovi rinforzi arrivati in estate alle biancocelesti

Il direttore sportivo della Lazio Women, Fabiano Pinzani, ha fornito importanti dettagli sui nuovi acquisti della squadra biancoceleste, evidenziando le caratteristiche tecniche delle calciatrici e le dinamiche che hanno portato al loro arrivo. Le sue parole ai microfoni ufficiali del club offrono uno sguardo sulle strategie di mercato e sulla filosofia del club.

SUI NUOVI ARRIVI – «Vernis l’abbiamo voluta come play, ma può adattarsi anche a mezzala. È stato complicato chiudere la trattativa perché un club di Serie A si è inserito all’ultimo, ma lei ha scelto noi. Ashworth? Profilo di livello, ha giocato la Champions League e l’abbiamo voluta fortemente. All’inizio ha faticato coi nostri carichi, ma ci darà tanto, può fare tutta la fascia sinistra. È una ragazza entusiasta, porta esperienza. Zanoli? Sta recuperando, ma ha voluto essere con noi. Quando si è rotta il crociato, il club mi ha subito detto di rinnovarle il contratto. Questo dimostra che la Lazio è una famiglia: nessuno viene lasciato indietro.»