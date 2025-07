Lazio Women, Pinzani: «Lavorato per creare una squadra competitiva, sono molto curioso per la prossima stagione»

Le parole di Fabiano Pinzani, direttore sportivo della Lazio Women, sul ritiro estivo, il mercato e gli obiettivi della squadra

Sta per concludersi il ritiro precampionato della Lazio Women a San Gregorio Magno, dove la squadra ha condiviso la sede con la Primavera biancoceleste. A tracciare un bilancio di questa prima fase della preparazione è stato il direttore sportivo della squadra femminile Fabiano Pinzani, che ai microfoni ufficiali del club ha fatto il punto su ritiro, nuovi acquisti e ambizioni stagionali. Di seguito le sue parole.

RITIRO – «Abbiamo lavorato durante l’estate per costruire una squadra competitiva e finora il ritiro sta andando per il verso giusto, soprattutto per quanto riguarda l’inserimento delle nuove arrivate. Le amichevoli in programma sono impegnative perché ci devono preparare a una stagione di alto livello. Non dico che dobbiamo essere protagonisti, ma certamente puntiamo in alto. L’anno scorso l’inizio non è stato brillante solo nei risultati, ma è giunto il momento di alzare l’asticella, come avviene anche in Serie A maschile. Ci stiamo adeguando per iniziare al meglio la stagione e la Women’s Cup».

NUOVI ARRIVI – «Vernis l’abbiamo voluta come play, ma può adattarsi anche a mezzala. È stato complicato chiudere la trattativa perché un club di Serie A si è inserito all’ultimo, ma lei ha scelto noi. Ashworth? Profilo di livello, ha giocato la Champions League e l’abbiamo voluta fortemente. All’inizio ha faticato coi nostri carichi, ma ci darà tanto, può fare tutta la fascia sinistra. È una ragazza entusiasta, porta esperienza. Zanoli? Sta recuperando, ma ha voluto essere con noi. Quando si è rotta il crociato, il club mi ha subito detto di rinnovarle il contratto. Questo dimostra che la Lazio è una famiglia: nessuno viene lasciato indietro».

OBIETTIVI – «È praticamente un’anticipazione del campionato, contro le stesse squadre. Ci teniamo a fare bene, non ci piace perdere. Quest’anno abbiamo una rosa più ampia: 20 calciatrici di movimento e 3 portieri. Ci sono 3-4 club con budget importanti, ma io sono molto curioso della mia Lazio. Non cambierei il nostro ambiente e le nostre ragazze con nessun altro».