Lazio Women, Piemonte parla del percorso a EURO25: «Abbiamo scritto una pagina importante della storia del calcio femminile»

Lazio Women, Piemonte sul percorso a EURO25: «Abbiamo scritto una pagina importante della storia del calcio femminile». Le parole

Martina Piemonte, attaccante della Nazionale Italiana Femminile e punta della Lazio Women, è tornata attiva sui social media dopo alcuni giorni di silenzio seguiti al rientro dalla Svizzera, teatro di UEFA Euro 2025. Il suo ritorno online ha segnato un momento di riflessione, in cui ha condiviso pensieri e emozioni legati all’esperienza vissuta durante il torneo continentale.

Euro 2025: un viaggio intenso nonostante l’eliminazione

L’Italia, guidata dal CT Andrea Soncin—ex attaccante del Venezia e tecnico emergente nel panorama del calcio femminile—ha concluso il suo cammino a Euro 2025 con un’eliminazione in semifinale, che ha lasciato l’amaro in bocca tra le Azzurre e i tifosi. Piemonte, che nel corso del torneo ha mantenuto un profilo basso scegliendo di non esporsi mediaticamente, ha ora deciso di rompere il silenzio, rivelando di essersi concessa qualche giorno per metabolizzare la delusione.

Concentrazione e impegno: lo stile Piemonte

Nel post pubblicato, la calciatrice ha espresso profonda gratitudine per il sostegno ricevuto, sottolineando come il torneo, pur non conclusosi come sperato, abbia rappresentato una tappa fondamentale nella sua crescita sportiva e personale. “Il percorso resta grandioso,” ha dichiarato, facendo eco al sentimento condiviso da molte compagne di squadra.

PAROLE – «Non è facile trovare le parole. Sono stati mesi intensi, pieni di emozioni forti: fatica, gioia, tensione, orgoglio. È difficile spiegare tutto quello che abbiamo vissuto… perché certe cose si possono solo sentire. Perdere così, dopo un percorso costruito giorno dopo giorno, lascia l’amaro in bocca. Ma resta qualcosa che va oltre il risultato. Abbiamo scritto una pagina importante della storia del calcio femminile. Dopo 28 anni, siamo tornate a giocare una semifinale europea con questa maglia. Abbiamo vissuto ogni momento con il cuore, unite dal primo giorno all’ultimo. Per noi, per chi c’era prima, e per tutte le bambine che sognano di giocare a calcio. Grazie a chi ci ha sostenute, da casa, dallo stadio, ovunque. Questo è solo l’inizio di una storia che vale la pena vivere fino in fondo. The rest is still Unwritten…».