Lazio Women, Goldoni svela: «Giocare negli Stati Uniti mi ha insegnato a uscire dalla zona di comfort»
Eleonora Goldoni ha un modo tutto suo di entrare in campo: lo sguardo determinato, la mente lucida, la consapevolezza di rappresentare qualcosa che va oltre il semplice gesto tecnico. Centrocampista della Lazio Women e figura di riferimento della Nazionale italiana, oggi è una delle voci più mature e autorevoli del calcio femminile.
In una lunga intervista a Fanpage.it, Goldoni ripercorre il proprio percorso umano e professionale, toccando temi che spaziano dall’identità personale alla parità di genere, fino alla salute mentale e al ruolo sociale dello sport. Un racconto che supera i confini del campo, restituendo l’immagine di una donna pienamente consapevole del peso e del valore del proprio esempio.
LE ORIGINI E L’IMMAGINE SIMBOLO – «Ho iniziato a giocare a calcio da bambina a Finale Emilia con i ragazzi, in un’epoca in cui il calcio femminile era ancora un sogno sussurrato. L’immagine che mi rappresenta di più è quella di una bambina con un pallone più grande di lei, certa che il calcio sarebbe diventato la mia casa».
LA RIVOLUZIONE DEL CALCIO FEMMINILE – «Il calcio femminile ha guadagnato visibilità e rispetto, sebbene i pregiudizi persistano. Viviamo questa rivoluzione silenziosa con orgoglio e responsabilità».
L’ESPERIENZA ALL’ESTERO – «Giocare negli Stati Uniti mi ha insegnato a uscire dalla zona di comfort, ad adattarmi, a cadere e rialzarmi».
IL MOMENTO DI SVOLTA – «Ho capito di non inseguire più un sogno, ma di viverlo davvero, vedendo sacrifici e lavoro ripagare».
