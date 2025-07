Lazio Women, l'intervista di Mancuso: «Pronta a ripartire e cancellare l’anno precedente. Ecco l'obiettivo della stagione...»

Lazio Women, Mancuso: «Pronta a ripartire, cancellare l’anno precedente. Ecco l’obiettivo della stagione…». Le dichiarazioni

Dopo un’annata complicata, segnata da un lungo stop per infortunio, Giulia Mancuso è determinata a ritrovare continuità e fiducia con la Lazio Women. La difensore centrale classe 1997, nota per la sua solidità in marcatura e la leadership silenziosa in campo, si appresta a iniziare il suo terzo anno con la maglia biancoceleste, pronta a rimettersi in gioco dopo una stagione al di sotto delle aspettative.

Reduce da diversi mesi lontana dai riflettori per problemi fisici che ne hanno condizionato il rendimento, Mancuso ha condiviso le sue sensazioni ai microfoni ufficiali del club.

Il ritorno della giocatrice rappresenta un elemento importante per la squadra, che punta a consolidare la propria fase difensiva dopo un campionato altalenante. La presenza di Mancuso, che nel suo primo anno era stata tra le protagoniste della promozione in Serie B, offre al tecnico nuove soluzioni per il reparto arretrato. Le parole:

PAROLE – «È importantissimo ripartire dal ritiro, mi dispiace per l’anno precedente perché questo infortunio mi ha tenuta molto lontano dal campo. Sono pronta a ripartire, cancellare quello che è stato l’anno precedente e ricominciare più forte di prima. Obiettivo dell’anno? Arrivare più in alto possibile, migliorarci e fare bene».

GRASSADONIA – «Aspetto tattico? È il primo allenatore che si dedica cosi tanto alla tattica, per noi è fondamentale e sei è visto anche l’anno scorso. Siamo una squadra che prende pochi gol, lavora molto bene ed è molto attenta. Questo grazie alle ore di allenamento che facciamo. È l’anno che dobbiamo consolidarci e aumentare l’attenzione per fare ancora meglio. Limare piccoli dettagli per fare bene in stagione».

NAZIONALE – «l mio primo obiettivo è quello di fare bene con la Lazio perché poi è tutta una conseguenza. Ora mi concentro bene con la Lazio e spero di fare bene, di aiutare la squadra. Poi certo, quello è il sogno di tutte le bambine».