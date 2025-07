Lazio Women Le Bihan, il rapporto con mister Grassadonia: «Un modo speciale di gestire il gruppo»

Le parole di Clarisse Le Bihan, calciatrice della Lazio Women, sul suo rapporto con il tecnico delle biancocelesti Grassadonia

La figura dell’allenatore è cruciale in qualsiasi squadra, e per la Lazio Women, il rapporto tra l’attaccante Clarisse Le Bihan e il mister Gianluca Grassadonia sembra essere particolarmente armonioso. Le parole della calciatrice francese testimoniano una profonda sintonia non solo sul piano tattico, ma anche su quello della gestione del gruppo, elementi fondamentali per il successo di una squadra.

Le Bihan non esita a definire Grassadonia “molto importante”, sottolineando come la sua influenza si estenda a tutte le giocatrici. Ciò che colpisce particolarmente la calciatrice è il “modo speciale di gestire il gruppo” del tecnico, un aspetto che va oltre la semplice preparazione atletica o tattica e che si concentra sulla creazione di un ambiente positivo e motivante. Questa capacità di Grassadonia di lavorare sulle dinamiche di squadra è percepita come un valore aggiunto per l’intero collettivo. Inoltre, Le Bihan evidenzia una piena coincidenza di vedute sull'”idea di calcio”, il che implica una condivisione della filosofia di gioco e degli schemi tattici. Questa sintonia tra allenatore e giocatrice chiave è un indicatore positivo per l’applicazione dei principi di gioco e per l’efficacia delle strategie sul campo. La felicità di Le Bihan nel lavorare con questa squadra, sotto la guida di Grassadonia, suggerisce un ambiente sereno e collaborativo, presupposto indispensabile per raggiungere gli obiettivi prefissati.

PAROLE – «Il mister è molto importante, per me e per tutte le giocatrici. Ha un modo speciale di gestire il gruppo e un’idea di calcio che è la stessa mia. Sono felice di lavorare con questa squadra.»